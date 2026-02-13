Haberler

Otomobil temizlik yapan işçilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otoyolda temizlik yapan işçilere çarpan otomobil, bir işçinin ölümüne ve 3 yaralanmaya neden oldu. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobil, otoyolda kaza sonrası temizlik yapan işçilere çarptı. İşçilerden Hüseyin Gökçe hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkisinde meydana geldi. Halil B.'nin kontrolünü yitirdiği 34 JK 7260 plakalı otomobil, gece yaşanan kazanın ardından yolun temizlendiği alana girdi. Otomobil, bu sırada alanda temizlik yapan 3 işçiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden Hüseyin Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Halil B. ile 2 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

500

