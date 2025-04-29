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Otoyolda Devrilen TIR'ın Şoförü Hayatını Kaybetti

Otoyolda Devrilen TIR'ın Şoförü Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan TIR devrildi. Şoför Fatih Mehmet Yazar olay yerinde hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otoyolda devrilen TIR'ın şoförü Fatih Mehmet Yazar hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Fatih Mehmet Yazar yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yazar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yazar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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