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Düziçi'nde Akaryakıt Tankeri Alev Aldı

Düziçi'nde Akaryakıt Tankeri Alev Aldı
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Osmaniye Düziçi'nde TAG Otoyolu'nda seyir halindeki akaryakıt tankeri bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekip ihbarda bulundu; itfaiye yangını söndürdü, tanker kullanılamaz hale geldi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan akaryakıt tankeri, kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mamure mevkisinde, gece saatlerinde, hareket halindeki akaryakıt tankerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, aracını emniyet şeridine çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken; araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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