Otomobilleri Yakan Yaşar Alp E. Tutuklandı

Otomobilleri Yakan Yaşar Alp E. Tutuklandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 otomobili ateşe veren 26 yaşındaki Yaşar Alp E., psikiyatrik rahatsızlığı olduğu öğrenilerek tutuklandı.

TUTUKLANDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 otomobili yakan Yaşar Alp E.'nin (26), araçların camını kırıp, kolonya dökerek ateşe verdiği belirlendi. Psikiyatrik rahatsızlığına ilişkin raporunun olduğu öğrenilen Yaşar Alp E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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