Otomobille park halindeki araçlara çarpan Kübra ağır yaralı (2) Güncel Haberler KAZA ANI KAMERADABursa'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hız sınırını da aşan Kübra Öztürk'ün (21), otomobiliyle park halindeki kamyonete ve otomobile çarparak ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. KAZA ANI KAMERADA Bursa'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hız sınırını da aşan Kübra Öztürk'ün (21), otomobiliyle park halindeki kamyonete ve otomobile çarparak ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ana yolda süratle ilerleyen 16 AJN 927 plakalı otomobilin kontrolden çıkıp, savrularak park halindeki kamyonete ve otomobile çarptığı anlar yer aldı. Otomobilin çarptığı kamyonetin elektrik trafosuna çarpmasıyla ise kamera görüntüsü kesiliyor. Kazanın ardından trafoda çalışma yapan UEDAŞ ekipleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet İNAN/ BURSA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kübra Öztürk Bursa Güncel Haberler

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