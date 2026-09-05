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Seydikemer'de Feci Kaza: Motosikletteki 2 Genç Hayatını Kaybetti

Seydikemer'de Feci Kaza: Motosikletteki 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Fırat Akuş (20) ile arkadaşı Onurcan Kıllı (19) hayatını kaybetti. Kaza, dün gece Saklıkent yolu Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Fırat Akuş (20) ile yanındaki arkadaşı Onurcan Kıllı (19), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Seydikemer ilçesi Saklıkent yolu Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Fırat Akuş'un kullandığı 48 ARL 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 CTF 951 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Akuş ile arkasındaki arkadaşı Onurcan Kıllı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Onurcan Kıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Süleyman Fırat Akuş ise Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akuş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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