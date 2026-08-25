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Kaynarca'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kaynarca'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araç ters dönerken, otomobil refüje çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karasu-Kaynarca kara yolu Kulaklı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Karasu yönüne giden N.P. yönetimindeki 06 GCN 539 plakalı hafif ticari araç ile M.C. idaresindeki 34 HE 7046 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç ters dönerken, otomobil ise refüje çıkarak durdu. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karasu-Kaynarca yolunda araç yoğunluğuna neden olan kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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