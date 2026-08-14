Otomobiliyle çarptığı genç kızı sonrasında üzerinden geçerek ağır yaralayan sürücü tutuklandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), – KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra durup tekrar hareket ederek üzerinden geçtiği Aslı Kara (17), tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Kazanın ardından adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Sertaç Demir, savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, tutuklanırken, genç kızın ablası Aysel Kara ise kardeşini ezen sürücüye tepki göstererek, "Birinci çarpmasıyla kazadır diyebilirdik, ama çocuk tekrardan üzerinden geçiyor, bu bizim için cinayete teşebbüstür" dedi.

Kaza, geçen pazartesi günü gece yarısı Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Sertaç Demir idaresindeki 34 CUF 958 plakalı otomobil, işten çıkan Aslı Kara'ya evinin önünde çarptı. Otomobil sürücüsü, çarpma sonrası durup tekrar hareket ettikten sonra genç kızın üzerinden geçip yoluna devam etti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kıza çarptıktan sonra üzerinden geçtiği ve bir kişinin aracın arkasından koştuğu anlar yer aldı. Olayın ardından kaçan sürücüyü bir vatandaş motosikleti ile takip ederek yakalamak istedi. O anlar da motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi. Kaçarak uzaklaşan sürücü, sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Demir, bugün polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'OLAY KAZA DEĞİL CİNAYETE TEŞEBBÜS'

Yaşananların kaza olmayacağını savunan abla Aysel Kara, "Birinci çarpmasıyla kazadır diyebilirdik, ama çocuk tekrardan üzerinden geçiyor, bu bizim için cinayete teşebbüstür. Bu çocuk, bunu bilinçli bir şekilde, ne kadar alkollü olursa olsun benim kardeşim üzerinden defalarca geçiyor ve onun yüzünden şu an Aslı'nın yaşam tehlikesi, ölüm tehlikesi var, yoğun bakımda yatıyor" dedi.

'TEK İSTEDİĞİM, CİNAYETTEN YARGILANMASI'

Ailesinin "Benim oğlum alkollü değil" diyerek vicdansızlık yaptığını söyleyen Kara, "Çocuk bir gün sonra teslim oluyor, nedeni de alkolün etkisi geçsin diye. Alkolün etkisi ne kadar geçerse geçsin bizim kanıtlarımız var, kiminle alkol içtiyse o şahitlerimiz var. Benim sadece tek istediğim, çocuğun cinayetten yargılanması ve adaletin önüne çıkarılarak cinayetten ağır bir şekilde yargılanması. Ben, kardeşim çok zor durumdayken buradayım, onun için savaşmaya çalışıyorum, onun sesi olmaya çalışıyorum, çünkü kardeşim orada konuşamıyor, her gün korkuyla tekrar tekrar uyanıyor, onun sesi olmak için buradayım. Arkadaş çevresine, tüm yakınlarına sesleniyorum; böyle biri benim için cinayet işleyen biri katildir" diye konuştu

'BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAM'

Davanın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Karda, "Kardeşim iyileşse bile, ki iyileşecek buna canı gönülden inanıyorum. İyileşse bile, bu çocuk ağır ceza alana kadar işin peşini asla bırakmıyorum. Benim ailem perişan oldu, o çocuğun ailesi de perişan olsun hiç umurumuzda değil. Tek hedefimiz yargının önüne çıkması. Adalet sağlansın, ama ağır bir ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı