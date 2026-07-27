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Niğde'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Kargo Çalışanı Aracında Darp Edildi

Niğde'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Kargo Çalışanı Aracında Darp Edildi
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Niğde'de sabah saatlerinde trafikte yol verme tartışması yaşayan otomobil sürücüsü, kargo kamyonetindeki çalışanı aracı içinde darbetti. Darp anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken, çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona erdi.

NİĞDE'de trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü, tartıştığı kargo çalışanını aracının içinde darbetti. Darp anı bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kargo şirketine ait kamyonetinin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilinden inen sürücü, kargo kamyonetine girerek sürücüyü darbetti. Darp anı, olaya müdahale etmeye çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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