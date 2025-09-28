Otomobilinde Uyuşturucu ve Silah Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Beşiktaş'ta, otomobilinin kapısındaki mıknatıs mekanizmalı gizli bölmede uyuşturucu ve özel yapım şarjör bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, Türkali Mahallesi'nde uygulama sırasında sürücüsünün hareketlerinden şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Aramalarda teybin yer aldığı bölümünde mıknatıs düzeneğini fark eden polis, bir cep telefonunun yerleştirilmesiyle aracın sol arka kapısında raylı bölmenin açıldığını tespit etti.

Açılan gizli bölmede bir miktar uyuşturucu ile kalaşnikof marka silaha ait, özel yapım 50 fişeklik şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.