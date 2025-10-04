Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da otomobilin üst geçidin merdivenlerine çarptığı kazada sürücü Şiyar Yıldız (22), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Paşabağı Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Şiyar Yıldız'ın kullandığı 34 JR 2536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobilden yola savrulan Yıldız yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık görevlilerin tarafından ilk müdahalesi yapılan Şiyar Yıldız, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası'nda kurtarılamadı. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilin parçalarının etrafa saçıldığı ve araçtan fırlayan sürücünün yola düştüğü anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.