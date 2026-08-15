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Edirne'de Otomobil Takla Attı: Yaralının Kopan Parmağı Aranıyor

Edirne'de Otomobil Takla Attı: Yaralının Kopan Parmağı Aranıyor
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Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı. Kaza anında parmağı kopan F.K.'nın parmağı, olay yerinde polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından uzun süre aranmasına rağmen bulunamadı. Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EDİRNE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması üzerine F.K. yaralandı. F.K.'nın kaza anında kopan parmağı, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından dakikalarca arandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında, 1'inci Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi üzerinde meydana geldi. C.B.'nin yönetimindeki 34 UZ 7337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak savruldu. Takla atan otomobil, yol kenarındaki parka girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü C.B. kazada yara almazken, yanındaki F.K.'nın parmağı koptu. Sağlık ekipleri F.K.'ya olay yerine müdahale etti. Yaralının parmağı, polis, sağlık ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar tarafından dakikalarca arandı. Kopan parmak bulunamazken, F.K. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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