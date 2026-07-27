Tunceli'de otomobil Munzur Nehri'ne uçtu: 1 ölü

TUNCELİ'de otomobilin takla atıp Munzur Nehri'ne düştüğü kazada yaralanan Elif Zilan Söylemez (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi ile Babaocağı yolu arasında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metre takla attıktan sonra Munzur Nehri'ne düştü. Araçtan fırlayan Elif Zilan Söylemez, ormanlık alana düştü. Sürücü H.Ö. ise nehre düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredekiler de yüzerek nehrin karşı kıyısına geçip yaralılara ulaşmaya çalıştı. Ekipler ve vatandaşlar tarafından ormanlık alandan sedyeyle taşınan Elif Zilan Söylemez, botla nehrin karşı kıyısına geçirildi. Sürücü H.Ö. de ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Zilan Söylemez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Söylemez'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Sürücü H.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı