Otomobilin okul bahçesi çitlerini aşıp, duvarda asılı kaldığı kaza kamerada Güncel Haberler BALIKESİR'in Karesi ilçesinde kontrolden çıkıp, okul bahçe çitlerini aşarak duvarda asılı kalan otomobil kazasının görüntüleri ortaya çıktı. BALIKESİR'in Karesi ilçesinde kontrolden çıkıp, okul bahçe çitlerini aşarak duvarda asılı kalan otomobil kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 22 Şubat'ta Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi'nde meydana geldi. Ceren Çelik'in (23) kullandığı 10 F 3764 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca kot farkı nedeniyle çukurda kalan Atatürk İlkokulu'nun bahçe çitlerini aşıp, duvarda asılı kaldı. Bu sırada okul bahçesindeki ağacın yanında bekleyen velilerden Ahmet Demirkol (36), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirkol, hayati tehlikeyi atlattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çelik'in ise ifadesine başvuruldu.Öte yandan kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin okul bahçesi çitlerini aşıp, duvarda asılı kaldığı görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Kemal Atatürk Güncel Haberler

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