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Vinçle kaldırılan otomobilin motor bölümündeki yılan çıkarıldı

Vinçle kaldırılan otomobilin motor bölümündeki yılan çıkarıldı
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerinin vinçle aracı kaldırarak yaptığı çalışma sonucu çıkarıldı ve doğal yaşamına bırakıldı.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesi Molla Kamer köyünde bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından araç vinçle kaldırılarak çıkarıldı.

Olay, Tuzluca ilçesi Molla Kamer köyünde meydana geldi. Bir süredir park halindeki otomobili çalıştırmak isteyen sürücü, motorun bulunduğu ön bölümde kaputun altında yılan olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan sürücü, Tuzluca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Köye gelen ekipler de yılanı çıkaramayınca, araç, ilçe merkezindeki bir tamirhaneye götürüldü. Vinçle kaldırılan otomobilin motor bölümündeki yılan, ekiplerin çalışmalarıyla çıkarıldı. Pet şişeye koyulan yılan, görevliler tarafından doğal hayatına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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