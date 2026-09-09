Haberler

Otomobilin motor bölümünde patlama oldu, 13 yaşındaki çırak yaşamını yitirdi

Otomobilin motor bölümünde patlama oldu, 13 yaşındaki çırak yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY’ın Samandağ ilçesinde oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam (13) araç bakımı yaptığı sırada motor bölümünde meydana gelen patlamada kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam (13) araç bakımı yaptığı sırada motor bölümünde meydana gelen patlamada kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Uzunbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam, iş yerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünde patlama oldu. Patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam'ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde Çam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çam'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde taşları yerinden oynatacak karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu

Birine eleştiri birine beğeni var! Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...

Acun çıldırdı! Verdiği sözü paylaşan paylaşana
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor

İbre tersine döndü! Özgür Özel'i yıkacak gelişme
Bak sen şu Kara Haydar'a! 'Eşi 16 yaşındayken peşine düştü' iddiası

Bak sen şu Kara Haydar'a: Eşi sadece 16 yaşındayken...