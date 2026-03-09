Haberler

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; o anlar kamerada

Güncelleme:
TRABZON'un Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Öznur Kazaz (25), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kazaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bahçecik Mahallesi Şehit Refik Cesur Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Öznur Kazaz'a, aşırı hızla gittiği belirlenen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metlerce savrulan genç kız ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

