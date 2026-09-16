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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Turan Yıldız (77), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Turan Yıldız (77), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Cami Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim T. (50) yönetimindeki 63 KN 939 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Turan Yıldız'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ambulans ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu belirlenen Yıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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