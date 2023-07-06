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Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Ordu'nun Korgan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda hayatını kaybeden Mehmet Kesen'in cenazesi dün defnedildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde 4 Temmuz'da el freni çekilmeden yol kenarına park edilen otomobil, kaymaya başladı.

Otomobil, karşı kaldırımda yürüyen ve öğle namazı için camiye gittiği öğrenilen Mehmet Kesen'e (76) çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Kesen'in cenazesi, dün Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Gözaltına alınan araç sahibi A.Y. (47), çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / İlyas Adaş - Güncel

Mehmet Kesen Korgan Ordu Güncel Haberler

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