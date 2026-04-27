Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı; kaza anı kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Ş.A., karşı şeride savrularak yaralandı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kepez Mahallesi Solak Yol Ayrımı mevkisinde meydana geldi. Y.A. idaresindeki 67 AFA 083 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Ş.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ş.A., karşı şeride savruldu. Çevredekiler genç kızın yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler; yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sürücü Y.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kaza, karşı şeritten gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpmanın etkisi ile yayanın karşı şeride geçerek sürüklendiği görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı