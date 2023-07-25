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Otomobilin Çarptığı O.K. Yaralandı

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KASTAMONU'nun Cide ilçesinde otomobilin çarptığı O.K. yaralandı. Kaza, mobese kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde otogar girişinde meydana geldi. N.Ü.?nün kavşaktan dönerken kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında duran O.K.'ye çarptı. Aracın üzerinden geçtiği O.K. yaralandı. O.K., çağrılan ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sürücü N.Ü. ise gözaltına alındı. Bu arada kaza,. mobese kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin O.K.'ye çarpıp, üzerinden geçtiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde otomobilin çarptığı O.K. yaralandı. Kaza, mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde otogar girişinde meydana geldi. N.Ü.?nün kavşaktan dönerken kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında duran O.K.'ye çarptı. Aracın üzerinden geçtiği O.K. yaralandı. O.K., çağrılan ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sürücü N.Ü. ise gözaltına alındı.

Bu arada kaza,. mobese kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin O.K.'ye çarpıp, üzerinden geçtiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Güncel Haberler

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