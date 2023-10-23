Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Göktuğ İbrahim Er (31) yaralandı. Polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü, kırılıp düşen aynadan yola çıkarak yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İznik Gölü yolunda meydana geldi. İlçe merkezinden İznik Gölü yönüne giden Göktuğ İbrahim Er yönetimindeki 16 BCM 128 plakalı motosiklete, aynı yöne giden otomobil çarptı. Er yaralanırken, otomobil sürücüsü hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göktuğ İbrahim Er, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KAZA YERİNDE KIRILAN AYNASI BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilin kırılan aynasını buldu. Aynaya incelemeye alan polis, siyah renkli olduğu belirlenen otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.