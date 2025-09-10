Otomobilin Çarptığı Elektrikli Araçta Anne Hayatını Kaybetti, Sürücü Serbest Bırakıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli araçta 80 yaşındaki anne Gülçin A. yaşamını yitirdi, kızı Serpil A. yaralandı. Gözaltına alınan sürücü H.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli araçtaki annenin yaşamını yitirmesi, kızının yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde önceki gün, otomobilin aynı yönde ilerleyen elektrikli araca çarptığı kazada Gülçin A'nın (80) ölmesi ve kızı Serpil A'nın (57) yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü H.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen H.P, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kazada yaralanan Serpil A'nın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde önceki gün, Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden H.P. idaresindeki 54 AR 991 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Gülçin (80) ve kızı Serpil A'nın (57) bulunduğu elektrikli araca çarpmış, anne ile kızı yola savrulmuştu.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gülçin A'nın hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan Serpil A. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, otomobil sürücüsü H.P. gözaltına alınmıştı.