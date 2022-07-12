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Son dakika haber | Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

AA - Murat Arapoğlu - Güncel
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Son dakika habere göre Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırkpınar Sahil Caddesi'nde seyreden M.Ç. (43) idaresindeki 34 JA 065 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hikmet Tepe'nin (62) kullandığı bisiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Tepe, 112 Acil Servis ekibince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tepe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü M.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepe'nin cenazesi, El Doha Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA / Murat Arapoğlu - Güncel

Hikmet Tepe Sapanca Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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