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Otomobile kayıtlı plakayı kullanan motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 266 bin lira ceza

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Tokat'ın Niksar ilçesinde başka araca kayıtlı plaka takılan motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 266 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde başka araca kayıtlı plaka takılan motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 266 bin lira idari para cezası uygulandı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikletin sürücüsü A.S.Ç'yi (17) durdurdu.

Yapılan kontrolde motosikletin plakasının otomobil üzerine kayıtlı ve trafik tescil kaydının geçici olarak askıya alınmış olduğu, sürücünün ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi.

Sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, başka araca tescilli plakayı kullanmak ve trafik tescil kaydı askıya alınmış aracı trafiğe çıkarmak ihlalleri nedeniyle toplam 266 bin lira idari para cezası kesildi.

Motosiklet de otoparka çekilerek 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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