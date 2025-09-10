Otomobile Giren Arı Kazaya Neden Oldu

KASTAMONU'nun Abana ilçesinde otomobilin içerisine giren arının yol açtığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bozkurt-Abana karayolu üzerinde meydana geldi. Bozkurt ilçesinden Abana istikametine seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 03 BF 040 plakalı otomobilin içerisine arı girdi. Arıyı camdan dışarıya çıkarmak isteyen sürücü M.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü M.S. ve eşi E.S, otomobilin içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücü ve eşini sıkıştığı yerden çıkartarak, ambulansla hastaneye götürdü.