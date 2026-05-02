Haberler

Otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon devrildi; 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde şeridine giren otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde şeridine giren otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ş.'nin kullandığı 35 AJJ 195 plakalı otomobil, karşı şeride geçti. Bu sırada Ödemiş-Ovakent yönüne giden 35 HAL 82 plakalı kamyonun sürücüsü H.G., otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kamyon yapılan manevra sonucu devrildi, otomobil de tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü H.G., otomobil sürücüsü M.Ş. ile araçta bulunan N.Y., M.Y. ve D.G. yaralandı. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

