Diyarbakır'da Motosiklet Sola Dönüş Yapan Otomobile Çarpmamak İçin Manevra Yaptı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde sola dönüş yapan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet devrildi. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. 21 AHH 739 plakalı motosikletin sürücüsü, kavşakta sola dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada dengesini kaybeden sürücünün motosikleti devrildi. Sürücü kazada yara almazken, otomobil yoluna devam etti. O anlar, arkadan gelen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı