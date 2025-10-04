Haberler

Otomobildeki Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Otomobildeki Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası yolunda seyir halindeki bir otomobilin motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı.

OSMANİYE'nin Zorkun Yaylası yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Zorkun Yaylası yolu üzerindeki Ürün Tabiat Parkı önünde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobil motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü aracı hızlıca yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda yaranan olmadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Canlı anlatım: Derbide goller peş peşe

İnanılmaz maç! Derbide goller peş peşe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart

Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.