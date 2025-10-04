Otomobildeki Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü

OSMANİYE'nin Zorkun Yaylası yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Zorkun Yaylası yolu üzerindeki Ürün Tabiat Parkı önünde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobil motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü aracı hızlıca yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda yaranan olmadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.