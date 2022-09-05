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Otomobildeki kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu

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Otomobildeki kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu

YALOVA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 267 gram kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu.

YALOVA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 267 gram kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine İstanbul plakalı aracı takibe aldı. Yalova istikametinde durdurulan araçta, narkotik köpeği 'Gölge' ile yapılan aramada, arka koltuğun altında 267 gram kokain ele geçirildi.Gözaltına alınan sürücü A.B. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel

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