Otomobildeki 115 kilo eroini 'Bobi' buldu - Haberler

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Otomobildeki 115 kilo eroini 'Bobi' buldu

Demirören Haber Ajansı - Orhan Aşan - Güncel
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Otomobildeki 115 kilo eroini 'Bobi' buldu

VAN'ın Edremit ilçesinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada, 115 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Edremit ilçesinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada, 115 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'te şüphe üzerine otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Bobi' ile araçta yapılan aramada 115 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Güncel

Narkotik Edremit Güncel Haberler

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