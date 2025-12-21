Takla atıp uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde taklalar atarak uçuruma yuvarlanan otomobil, dere yatağındaki ağaca çarptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi. Mahmut M.'nin (19) kontrolünü yitirdiği 16 BFY 597 plakalı otomobil, taklalar atıp yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlanıp dere yatağındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki Beytullah A.(19) ve Ramazan Ç. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.