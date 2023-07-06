Otomobil ters yönde giden motosiklete çarptı, motosikletli sürücü böyle savruldu: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dönel kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi öldü. Kaza, Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 karayolunda çift taraflı olarak meydana geldi. Ağrı istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 BZ 8290 plakalı S.Y. idaresindeki otomobil, dönel kavşakta ters yönden geçmekte olan 60 ACL 751 plakalı Halil Altunoğlu'nun kullanmış olduğu motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda Altunoğlu, havada takla atarak yere düştü. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Halil Altunoğlu'nu Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Atlunoğlu kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.