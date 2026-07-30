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Otomobil takla attı; 4 yaralı

Otomobil takla attı; 4 yaralı
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KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Niğde yönünden Kayseri istikametine giden M.K. idaresindeki 38 FA 323 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü M.K. ile otomobilde bulunan Y.K., G.K. ve V.Ç. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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