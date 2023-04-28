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Otomobil, sulama kanalına uçtu; sürücü ile annesi öldü, kardeşi yaralı

Otomobil, sulama kanalına uçtu; sürücü ile annesi öldü, kardeşi yaralı

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AMASYA'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Kodak (42) ile annesi Meryem Kodak (65) hayatını kaybetti, kız kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.

AMASYA'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Kodak (42) ile annesi Meryem Kodak (65) hayatını kaybetti, kız kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Doğantepe mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Kodak'ın kontrolünü yitirdiği 05 DH 964 plakalı otomobil, sulama kanalına yuvarlandı. Kazada sürücü, annesi Meryem Kodak ve kardeşi Neslihan Kodak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Kodak ile annesi Meryem Kodak hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

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