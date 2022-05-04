Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 5 yaralı

REŞADİYE, TOKAT (DHA) - Kaza, saat 11.00 sıralarında, Reşadiye ilçesi D-100 kara yolunda Temirağa mevkisinde meydana geldi. Sivas'ın Suşehri ilçesinden İstanbul'a giden Özkan Arslan (42) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ESMANUR HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildekilerden Esmanur Arslan'ın (12) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü ile Gonca Sarı, Ebrar Sarı, Semanur Arslan ve Bahtiyar Arslan ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.