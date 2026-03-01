Adana'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yangın çıktı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
A.U. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobil, Çulluuşağı Mahallesi Dişbudak mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören