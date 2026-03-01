Haberler

Adana'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Adana'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yangın çıktı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

A.U. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobil, Çulluuşağı Mahallesi Dişbudak mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim