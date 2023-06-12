Kırıkkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 27 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti. Selahattin Urhan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

- Otomobil seyir halindeki tıra ok gibi saplandı: Polis memuru hayatını kaybetti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 27 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.

Kaza, Bala-Kaman karayolunun 33'üncü kilometresindeki Aşağışeyhköyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Urhan idaresindeki 38 ADG 183 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki 06 BT 4931 plakalı çekicinin dorsesine arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 27 yaşındaki polis memuru Urhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince, Urhan'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak, cenaze aracıyla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Selahattin Urhan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.