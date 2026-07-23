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Devrek'te otomobil şarampole devrilip alev aldı: 1 can kaybı

Devrek'te otomobil şarampole devrilip alev aldı: 1 can kaybı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Cüneyt Bükrü yönetimindeki 06 EBT 601 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı ve alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken yapılan kontrolde Bükrü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde şarampole devrilip alev alan otomobilin sürücüsü Cüneyt Bükrü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Ağalar Mahallesi Kurtlar mevkisinde meydana geldi. Cüneyt Bükrü idaresindeki 06 EBT 601 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanıp alev aldı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekip yangına müdahale ederek söndürdü. Bükrü'nün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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