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Lastik Tamiri Sırasında Patlama: İşçi Ölümden Döndü

Lastik Tamiri Sırasında Patlama: İşçi Ölümden Döndü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lastik tamircisinde çalışan işçi, tamir ettiği lastiğin aniden patlaması sonucu ölümden döndü. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi İbrahim Göğebakan, 35 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir kaza yaşadığını belirterek, sektör çalışanlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde otomobilin lastiği, tamir sırasında aniden patladı. Tamiri yapan işçi ölümden dönerken, o anlar, iş yeri kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kırıkçalı Mahallesi'ndeki bir lastik tamircisinde meydana geldi. Bir işçinin tamir ederken şişirmeye çalıştığı lastik aniden patladı. Patlamayla birlikte savrulan tamirci, şans eseri yara almazken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi İbrahim Göğebakan, olayda yaralananın olmadığını belirterek, "35 yıldır bu sektörün içerisindeyim, ilk defa böylesi bir kaza başımıza geldi. Çok korktuk ama çok şükür elamanımızda ve bizlerde bir şey yok. Bir anı oldu. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Bu sektörde çalışan esnaf arkadaşlara söylüyorum lütfen dikkatli olalım, sağlımız bizim için her şeyden önemlidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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