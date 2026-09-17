Haberler

Otomobil istinat duvarına çarptı; müzik öğretmeni Cansu öldü, kayınpederi ve bebeği yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Otomobil istinat duvarına çarptı; müzik öğretmeni Cansu öldü, kayınpederi ve bebeği yaralı
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BARTIN’ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu müzik öğretmeni Cansu Kocakurt (35) hayatını kaybetti, 3 aylık bebeği ile kayınpederi yaralandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu müzik öğretmeni Cansu Kocakurt (35) hayatını kaybetti, 3 aylık bebeği ile kayınpederi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Amasra yönüne giden 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışında sürücüsü H.Ç.K.'nin (73) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 aylık U.M.K. bebek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü H.Ç.K.'nin tedavisinin Bartın Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olduğu öğrenilen Cansu Kocakurt'un bugün ikindi namazının ardından memleketi Karabük'te toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Fenerbahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

F.Bahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'nde zorlu maça çıktı! İşte sonuç
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Çorum'da hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Köy çeşmesinden su içmiş

Kan tükürerek hastaneye gitti, boğazından çıkan şoke etti
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor