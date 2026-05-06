İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Tire ilçesinde motosiklet sürücüsü Sergen Yelmer, otomobille çarpışarak hayatını kaybetti. Olayda otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Sergen Yelmer'in (30) kullandığı 35 BTV 419 plakalı motosiklet, Tire-Ödemiş kara yolunun Derebaşı Mahallesi yakınlarında M.A'nın (37) kullandığı 34 DNR 265 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Yelmer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp