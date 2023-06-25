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Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı! Anne ve çocukları hayatını kaybetti

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Tokat'ta bir otomobilin karşı şeritten gelen kamyonla çarpışması sonucu anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Aynı aileden 2 kişi ise ağır yaralandı.

Tokat'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Tokat Almus yolu Serince Mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine giden K.Y. idaresindeki 58 ABA 648 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.S. idaresindeki 60 HG 011 plakalı kamyon sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı! Anne ve çocukları hayatını kaybetti

ANNE VE 2 ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışanının etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kamyon ise devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan anne Ş.Y. (34), çocukları B.E.Y.ve E.M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ise ağır yaralandı.

Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı! Anne ve çocukları hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Güncel

Tokat 3. Sayfa Güncel Haberler

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