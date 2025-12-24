Haberler

ABD'de basınç kaybeden küçük uçak otomatik iniş sistemiyle indi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de bir küçük uçak, 'hızlı ve kontrolsüz' basınç kaybı yaşadıktan sonra otomatik iniş sistemi sayesinde havalimanına kendi kendine indi. Olayda yolcu bulunmayan uçaktaki 2 pilot yara almadı ve FAA olayı araştırıyor.

ABD'de uçuş sırasında "hızlı ve kontrolsüz" basınç kaybeden küçük uçak, otomatik iniş sisteminin devreye girmesiyle havalimanına kendi kendine indi.

CNN'in haberine göre, Beechcraft Super King Air 200 tipi uçak, 20 Aralık'ta Aspen bölgesindeki havalimanından kalkmasının ardından "hızlı ve kontrolsüz" bir şekilde basınç kaybetti.

Uçuştaki acil durum sırasında Garmin firmasına ait "otomatik iniş sisteminin" devreye girmesiyle çift motorlu turboprop uçak, Colorado eyaletinin Denver kentindeki Rocky Mountain Metropolitan Havalimanı'na kendi kendine indi.

Garmin firmasından yapılan açıklamada, "İlk kez gerçek bir acil durumda, otomatik iniş baştan sona kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Yolcu bulunmayan uçaktaki 2 pilot yara almadı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayın soruşturulduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani