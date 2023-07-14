Otogarda çalışma yapan vincin halatı koptu... O anlar kamerada

Malatya'da depremlerde hasar alan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde çalışma yapan vincin çatı malzemesi taşırken halatı koptu. Yürekleri ağza getiren kazada yaralanan olmadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bölümü hasar alan Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir otobüs firmasına ait peronun çatısında çalışma yapılırken, vincin halatı koptu. Vince bağlı çatının büyük bir gürültü ile yere çakıldığı olayda şans eseri yaralanan olmaz iken maddi hasar meydana geldi.