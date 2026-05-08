Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı Hamza öldü

Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Çetin, yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan mesleki eğitim merkezi öğrencisi Hamza Çetin (18), yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Dumlupınar Bulvarı Polatlı Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Hamza Çetin, arkadaşı ile birlikte bulvar üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışırken 06 FLR 979 plakalı yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çetin'in kaza anında yanında bulunan okul arkadaşı, arkadaşının başucunda gözyaşı döktü. Hamza Çetin, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin, hayatını kaybetti. Çetin'in mesleki eğitim merkezinde eğitim gördüğü öğrenilirken, otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
