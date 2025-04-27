Otobüsü Kaçıran Yolcunun Israrcı Bekleyişi

ŞİŞLİ'de duraktan kalkan otobüsü kaçıran yolcu bir süre peşinden koştuğu otobüsü trafiğin yavaşlamasıyla yakaladı. Otobüs şoförünün durak harici kapıyı açmasının yasak olduğunu söyleyerek almadığı yolcu, otobüsün önüne keserek ilerlemesini engelledi. Yolcunun güçlükle uzaklaştırıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan 336 M numaralı İETT otobüsünü kaçıran bir kişi, bir süre otobüsün peşinden koştu. Trafiğin yavaşladığı bir noktada otobüsü yakalayan yolcu, otobüse binmek istedi. Şoför, durak harici yolcu alımının yasak olması nedeniyle yolcuyu otobüse almadı. Otobüsün önünü kesin yolcu, geç kaldığını söyleyerek binmek için ısrar etti. Dakikalarca otobüsün ilerlemesini engelleyen yolcu, yol kenarındaki bir taksi şoförünün müdahalesiyle otobüsün yolundan çekildi. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.