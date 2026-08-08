Otobüs Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

MALATYA'da yolcu otobüsünde fenalaşan Derviş Dağdeviren'i (82), şoför güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı.

Olay, önceki gün kent merkezinde şehir içi seferini yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri'ne (MOTAŞ) ait yolcu otobüsünde meydana geldi. Yolculardan Derviş Dağdeviren aniden fenalaştı. Durumu fark eden yolcular, otobüs şoförü Salih Toy'u bilgilendirdi. Güzergahını değiştiren Toy, otobüsü zaman kaybetmeden hastaneye sürdü. Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de arayarak bilgilendiren otobüs şoförü Salih Toy, fenalaşan yolcu Derviş Dağdeviren'i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilen Dağdeviren sedye ile Acil Servis'e alınarak müdahale yapıldı.

Yaşanan o anlar otobüs içerisindeki kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı