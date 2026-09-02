Otobüs Şoförü Fenalaşan Kadını Hastaneye Yetiştirdi

KAYSERİ'de özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcuyu, şoför Bünyamin Yıldırım, hastaneye yetiştirdi.

Erenköy-Eğribucak seferini gerçekleştirmek üzere hareket eden 38 AB 169 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, bir süre sonra aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü Bünyamin Yıldırım, güzergah değiştirip yolcuyu Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınan yolcu, hastanede tedaviye alındı. Şoförün yolcuyu yetiştirdiği anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı