Haberler

Mardin'de otobüste fenalaşan kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde fenalaşan 60 yaşındaki yolcu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otobüste fenalaşan yolcu hayatını kaybetti.

Kırsal Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı'nda özel halk otobüsündeki yolcu Veysi Y. (60), koltukta oturduğu sırada aniden yere yığıldı.

Durumu fark eden yolcular, Veysi Y'ye yardım etmeye çalışırken, otobüs şoförü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi otobüste yaptıktan sonra Veysi Y'yi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Veysi Y'nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay anı, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördü

İlk maçına çıktı, 6 dakika içinde kırmızı kart gördü
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor

Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, 6 dakikada kırmızı kart gördü

İlk maçına çıktı, 6 dakika içinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı